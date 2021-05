La città piange la dermatologa Rosemarie Bellazzi

Vercelli: cordoglio in città per la morte della dottoressa Rosa Maria, Rosemarie per tanti, Bellazzi. Già primario di Dermatologia dell'ospedale Sant'Andrea, Bellazzi non è riuscita a vincere la battaglia contro la malattia con cui combatteva. Una malattia che non le ha impedito di continuare a svolgere la sua professione. Bellazzi è stata un medico fino all'ultimo. Aveva 70 anni.

Tante le attestazioni di cordoglio e stima che si stanno susseguendo sui social a poche ore dalla notizia della sua morte. Messaggi che testimoniano quanto fosse benvoluta, ma anche apprezzata per la sua professionalità.