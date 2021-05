Vercelli: "Cumuli di sacchi nel cortile del Comprensivo Ferrari"

“Da diversi giorni il cortile del comprensivo Ferrari, (asilo, elementari e medie), conserva diverse decine di sacchi della spazzatura con sfalcio delle potature a cui ogni giorno vengono aggiunti i sacchi di indifferenziato dell’intero istituto. Il pomeriggio accanto a tutti questi sacchi giocano i bambini. Spesso ho visto topi”.

La segnalazione arriva al numero WhatsApp de La Sesia (347.0458060) da una lettrice, che commenta: “E’ una vergogna enorme per la città. Tra l’altro i sacchi si possono vedere dalle fessure del cancello tra l’asilo Mora e la scuola media, in via Pietro Micca”.