Nasce Agrimercato del Piemonte Orientale

Più collaborazione tra le aziende del Piemonte Orientale e una migliore e più ampia offerta per chi si rivolgerà ai mercati di vendita diretta di Campagna Amica. È questo lo scopo con cui è stata costituita l’Associazione Agrimercato del Piemonte Orientale, nei giorni scorsi, nella sede della Federazione Interprovinciale di Coldiretti Vercelli - Biella.

“Le associazioni di produttori dell’Agrimercato di Campagna Amica nate nel corso di questi anni hanno deciso di riunirsi in un’unica realtà che comprenda le aziende delle quattro province del Piemonte orientale - spiega Fabrizio Rizzotti, presidente della nuova Associazione - Un ampliamento che non è solo fisico e territoriale, ma anche organizzativo, strategico e promozionale per permettere alle aziende del territorio di coordinarsi meglio e valorizzare maggiormente il loro lavoro e i loro prodotti”.

“Collaborare in un territorio più ampio sarà utile per le aziende e si inserisce perfettamente nel solco della filosofia di Campagna Amica, che punta a promuovere la vendita diretta, e che permetterà di soddisfare maggiormente le esigenze dei consumatori interessati all’acquisto di prodotti agricoli del territorio”, spiega Francesca Toscani, direttore di Coldiretti Vercelli - Biella e Novara – Vco.

Il nuovo consiglio dell’Associazione Agrimercato del Piemonte Orientale è composto da: Fabrizio Rizzotti, presidente (Vespolate, No) e Silvio Pella, vice presidente (Macugnaga, Vb); Elisabetta Ponti (Carpignano Sesia, No), Marina Porta (Borgo d’Ale, Vc) e Daniele Pasqualini (Greggio, Vc) consiglieri.