Raccolti 830 chilogrammi di alimenti

Circa 830 chilogrammi di prodotti alimentari. E' il notevole risultato della raccolta che si è svolta nei giorni scorsi al supermercato Coop di largo Chatillon di Vercelli. L'iniziativa era a favore della Croce Rossa Italiana cittadina.

"La generosità dei vercellesi è un grande aiuto per il Comitato Cri di Vercelli che giornalmente porta conforto alle famiglie in difficoltà - dicono dall'associazione - Ringraziamo il responsabile di zona Nova Coop Giuseppe Spagnolo per la disponibilità e il supporto forniti a Croce Rossa Vercelli».