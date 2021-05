Coldiretti: consegnati 750 kg di cibo alle famiglie bisognose

Continua l’operazione solidarietà di Coldiretti in provincia di Vercelli. “Oltre 750 Kg di prodotti di qualità sono stati consegnati a Tricerro, grazie alla collaborazione con il Comune che ha aiutato ad individuare chi ha più bisogno”, spiega Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli – Biella. “I pacchi contengono tutti prodotti Made in Italy: dalla pasta al Grana Padano, dall’olio extra vergine di oliva ai biscotti, dalla salsa di pomodoro allo zucchero e molto altro ancora. L’operazione solidarietà di Coldiretti prosegue in tutto il Piemonte e anche a livello nazionale, un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid. Ora Il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza diventi un impegno strutturale che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana degli italiani. Operazioni che proseguono grazie alle nostre imprese che, nonostante le difficoltà, non hanno smesso di produrre cibo, garantendo così l’approvvigionamento alimentare ai cittadini e che in questi mesi hanno portato avanti diverse iniziative di solidarietà, compresa la Spesa Sospesa nei mercati di Campagna Amica”.