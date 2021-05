Vercelli: la Camera di Commercio protagonista di IoLavoro

“Skills digitali: come cambia il lavoro” è il tema dell’edizione 2021 di IoLavoro, organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro e promossa da Regione Piemonte, che quest’anno si svolgerà interamente online nei giorni 12 e 13 maggio.

"Obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, offrendo un’occasione di orientamento formativo e professionale. Nel 2020 la fiera è stata inoltre riconosciuta come Evento annuale del Programma Operativo Regionale (Por) finanziato dal Fondo sociale europeo", spiegano gli organizzatori. Il calendario dell’edizione 2021 prevede oltre duecento appuntamenti virtuali sulle tematiche del mondo del lavoro e della formazione: giovedì 13 maggio, dalle 11 alle 12 la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola sarà protagonista del webinar “Un Futuro in digitale” insieme ai Centri dell’impiego di Biella, Borgomanero, Borgosesia, Omegna, Novara e Vercelli.

A prendere la parola saranno Diletta Sereno e Nicolò Mora, rispettivamente funzionario e digital promoter dell’Ente camerale, i quali illustreranno le opportunità di formazione e training del progetto “Crescere in Digitale”, a cui aderisce la Camera di Commercio, con un focus dedicato alle competenze strategiche richieste dalle imprese in ambito digitale. Per i Centri per l’Impiego del quadrante interverrà Roberta Piras, specialista delle politiche del lavoro di Agenzia Piemonte lavoro, che presenterà le opportunità del programma Garanzia Giovani e i servizi al lavoro rivolti ai giovani.

"La trasformazione digitale implica l’emergere sia di rischi sia di opportunità per il lavoro, con la conseguente necessità di adeguare le proprie competenze ai nuovi fabbisogni occupazionali - commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola - Un’esigenza che trova conferma nelle previsioni di assunzione espresse delle imprese italiane per il periodo 2021-2025, per cui si stima che il 57% dei profili richiesti riguarderà lavoratori dotati di competenze digitali intermedie, come l’uso di tecnologie Internet e di strumenti di comunicazione visiva e multimediale". La partecipazione ai webinar è gratuita e aperta a tutti tramite iscrizione online sul portale di IoLavoro.