Addio a Grazia, la mamma di monsignor Bodo vescovo di Saluzzo

Vercelli e la Bassa: lutto per la morte di Grazia, mamma di monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo. Un'altra vittima del Covid-19. A dare la notizia è stato lo stesso monsignor Bodo: "La mia mamma è andata dalla Madonna alla quale ha affidato tutta la sua vita e quella del suo 'don' - ha scritto in un post il vescovo di Saluzzo - Salutami papà e tutti i nostri familiari e amici e anche qualche animatore e collaboratore dell'Oratorio che sono in cielo. Ciao mamma, nonna di tutti i ragazzi dei tuoi Oratori. Un bacione alla mamma più speciale che ha testimoniato il vero Amore. Grazie per sempre del tuo grande amore per me e i tuoi ragazzi".

Benvoluta, Grazia, come era chiamata da tutti, insieme al marito Adriano morto anni fa, lasciando il paese d'origine, Stroppiana, aveva seguito il figlio nel suo percorso pastorale: a Motta de' Conti, prima parrocchia affidatagli, a cui si è aggiunta poi anche Candia Lomellina. Successivamente don Bodo era stato nominato parroco del rione Cappuccini dove è rimasto per molti anni, essendo vicario generale della diocesi di Vercelli. Nel 2016 era arrivata la nomina episcopale e l'assegnazione della diocesi di Saluzzo.