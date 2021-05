Vercelli: riprendono gli appuntamenti di Dedalo

Ripartono le attività del progetto "Dedalo volare sugli anni": si ricomincia dalla cucina.

Un nuovo appuntamento in programma per giovedì 13 maggio alle 18: si tratta del primo di 4 webinar gratuiti organizzati da Progetto Dedalo e rivolti a tutti i cittadini che vogliono investire sul proprio benessere per invecchiare “volando sugli anni”. “Dedalo in cucina: le ricette della prevenzione” è il primo appuntamento e sarà dedicato alla buona e sana alimentazione. Condotto dall’autrice e sommelier del riso Valentina Masotti, l’evento on line vuole accompagnare i partecipanti alla preparazione di un piatto che racchiude sana alimentazione e territorio: un risotto semintegrale bio con agretti e zafferano. Consigli tecnici per la preparazione del riso coniugati con indicazioni nutrizionali e di corretta alimentazione da parte della dottoressa Maria Luisa Berti, dirigente medico del Sian (Servizio di Igiene dell’alimentazione e nutrizione) dell’Asl di Vercelli e di Chiara Canton, dietista e vicepresidente della Lilt di Vercelli.

Per partecipare basta prenotarsi inviando una e-mail a [email protected] o cliccando sul link che si trova alla pagina Facebook del progetto. L’evento si svolgerà on line sulla piattaforma Teams. I prossimi appuntamenti, a cadenza mensile, saranno dedicati agli altri filoni del progetto: movimento, meraviglia e stupore e territori.