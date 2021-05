Il Consiglio dei ragazzi rinnoverà parco Camana

Venerdì 7 maggio, dopo tre incontri online, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vercelli si è potuto riunire in presenza, al parco Camana. Il luogo è stato scelto per garantire il distanziamento e le misure di sicurezza vigenti, ma anche perché il parco verrà trasformato da alcuni nuovi progetti proposti dai ragazzi. Dopo le richieste dello scorso anno, relative alle strutture dell’area dedicata ai più giovani, in questi mesi, i rappresentanti di tutte le classi seconde delle Scuole Secondarie di Secondo grado della città, hanno elaborato una proposta per realizzare un murale e un evento di inaugurazione dello spazio ristrutturato.

Durante l’incontro, è anche avvenuta l’elezione del nuovo sindaco dei ragazzi: il nuovo “baby primo cittadino” è Caterina Casalone, che ha accettato l’incarico, ricevendo la fascia tricolore dalle mani di Anita Portafoglio, che ha ricoperto precedentemente l’incarico, e presentando al sindaco Andrea Corsaro il progetto elaborato.

Corsaro, accogliendo con entusiasmo la proposta si è confrontato sui vari aspetti realizzativi affinché i ragazzi possano procedere con il proprio lavoro, coadiuvati dall’assessore alle Politiche Giovanili Emanuele Pozzolo, che segue sempre con passione l’operato del CCR.

“Non possiamo che essere orgogliosi dello spirito di responsabilità e partecipazione dimostrato dalle ragazze e dai ragazzi del CCR durante questi mesi particolari - sottolinea il sindaco Corsaro -un esempio per tutta la città e una grande speranza per il futuro”. “Proprio nel momento più difficile il CCR ha saputo reinventarsi - aggiunge l’assessore Pozzolo - a dimostrazione di quanto si possa imparare e guadagnare dai più giovani se viene lasciato loro il giusto spazio”. Durante la prossima seduta verrà realizzato un video per comunicare a tutta la cittadinanza le idee approvate, sempre coordinati dagli operatori dell’Associazione Itaca, con il sostegno degli insegnanti.

Completano la Giunta dei ragazzi il vicesindaco Lorenzo Carsicano, l’assessore alla Cultura Gabriele Varalda, l’assessore al Bilancio Michelle Vigna e l’assessore agli Eventi Michelangelo Cossa.

Anche quest’anno il progetto è sostenuto con un contributo dalla Fondazione CRT.