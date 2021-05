Domenica la "Gran Fondo Mangia e Bevi": divieti e limitazioni del traffico

Domenica 16 maggio 2021 avrà luogo la gara ciclistica denominata “Gran Fondo Mangia e Bevi Vercelli – Monferrato”, organizzata dalla A.S.D. TEAM ONE P.M. e patrocinata dall’Amministrazione Comunale. La zona di partenza ed arrivo interesserà le aree di piazza Roma e corso De Gasperi. La partenza avverrà alle ore 10:00 mentre l’arrivo avrà luogo tra le ore 12:30 e le ore 14:00. La corsa si snoderà lungo il seguente itinerario: corso De Gasperi – piazza S. Eusebio – corso Italia – corso Matteotti – via Viviani – corso Bormida – corso Tanaro – piazza Sardegna – corso Salamano – S.P. 31-bis (tangenziale) – S.P. 455 di Pontestura – direzione Desana/Trino/Monferrato e ritorno.

In funzione della suddetta manifestazione saranno attivi i seguenti provvedimenti viari:

• dalle ore 7:00 di sabato 15 maggio 2021: − divieto di sosta con rimozione forzata in via Brighinzio (tratto compreso tra via G. Bicheri e corso De Gasperi) – corso De Gasperi (viale compreso tra piazza Roma e piazza S. Eusebio) – piazza S. Eusebio (viale compreso tra corso De Gasperi e via G. Bicheri); − divieto di circolazione in via Brighinzio (tratto compreso tra via G. Bicheri e corso De Gasperi);

• dalle ore 21:00 di sabato 15 maggio 2021: − divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Roma (tutta l’area ricompresa tra parco Kennedy ed il viale di stazionamento dei Taxi) – corso Garibaldi (ultimo tratto della carreggiata direzione piazza Roma) – viale Locarni – piazza S. Eusebio (viale compreso tra via G. Bicheri e piazza D’Angennes e viale ricompreso tra via Gifflenga e sottopasso) – via G. Ferraris (tratto compreso tra piazza Roma e piazza G. Bicheri) – corso Italia (tutto ad eccezione del controviale); − divieto di circolazione in piazza Roma – viale Locarni – corso De Gasperi;

• dalle ore 5:00 di domenica 16 maggio 2021: − chiusura sottopassaggio tra piazza S. Eusebio e via Restano; − chiusura di tutti i tagli sul viale di corso Italia;

• dalle ore 7:00 di domenica 16 maggio 2021: − divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso della gara ciclistica, segnatamente: corso Matteotti (tratto compreso tra corso Italia e via Viviani) – via Viviani – corso Bormida (nel tratto compreso tra via Viviani e corso Papa Giovanni Paolo II, e carreggiata lato scuola Pertini nel tratto compreso tra corso Papa Giovanni Paolo II e via Cirenaica) – corso Tanaro (carreggiata lato scuola Pertini) – corso Salamano (tratto compreso tra piazza Sardegna e la S.P. 31-bis compreso controviale);

• dalle ore 9:00 di domenica 16 maggio 2021: − divieto di circolazione in piazza S. Eusebio e corso Italia (eccetto controviale);

• il percorso di gara verrà completamente inibito alla circolazione a partire dalle ore 9:45 (15 minuti prima della partenza) sino a completo passaggio dei corridori e, successivamente, dalle ore 12:15 (orario presunto di arrivo dei primi corridori) sino al termine della gara ciclistica.

Tutte le intersezioni stradali ricadenti nel percorso di gara saranno precluse e presidiate da personale del Corpo di Polizia Locale e/o da Volontari della Protezione Civile, dell’Associazione Carabinieri in Congedo e dal Gruppo Alpini. La tangenziale (S.P. 31-bis) sarà percorribile solo sino alla rotatoria posta all’altezza di strada Asigliano per chi proviene da Casale M.to e solo sino all’intersezione “quadrifoglio” per chi proviene da Torino/Biella. La rotatoria posta all’intersezione tra corso Bormida – corso Tanaro – corso De Rege e corso Papa Giovanni Paolo II verrà considerata unico varco di attraversamento da una parte all’altra della città; pertanto, coloro i quali avessero esigenza e urgenza di spostarsi dal lato est al lato ovest della città o viceversa dovranno recarsi presso la suddetta rotatoria la quale, tuttavia, verrà completamente chiusa al traffico a ridosso dell’orario di passaggio dei corridori. Il Cimitero di Billiemme sarà raggiungibile esclusivamente transitando dal quartiere Cappuccini e percorrendo il seguente itinerario: via Lamporo – via Canton Bielliemme – via Montebello – via Tigrai.

In funzione della chiusura delle strade ricadenti nel percorso di gara, le linee urbane del servizio t.p.l. subiranno le seguenti modificazioni:

• per l’intera giornata di domenica 16 maggio 2021 il capolinea di piazza Roma è temporaneamente spostato presso l’Autostazione di corso Gastaldi;

• linea 1: − l’itinerario di ritorno al capolinea subirà la seguente deviazione: via Paggi – via Goito – piazza Paietta – largo D’Azzo – piazza Paietta – largo B. Cagliari – corso Fiume – corso Gastaldi – Autostazione; − le corse delle ore 11:53 e delle ore 12:53 arriveranno solo sino a piazza Lazio e non serviranno il quartiere Cappuccini; − le restanti corse non subiranno deviazioni di itinerario, ad eccezione di quella sul ritorno al capolinea, così come sopra specificata, ma potranno registrare ritardi;

• linea 3: − dall’Autostazione il quartiere Isola verrà servito con percorso ordinario; − il quartiere Cervetto verrà raggiunto dal quartiere Isola, mediante il seguente itinerario: via Trieste – via Dei Ciudin – sottopassaggio ferroviario – corso Torricelli – viale Volta dopodichè l’autobus farà ritorno, su stesso itinerario, presso quartiere Isola, dal quale verrà raggiunta l’Autostazione con percorso ordinario; − il Cimitero di Billiemme ed il quartiere Aravecchia verranno serviti mediante il seguente itinerario: Autostazione – corso Gastaldi – corso Fiume – via Paggi – via Tasso – via Massaua – viale Rimembranza – viale Aeronautica – via N. Palli – corso XXVI Aprile – via Baracca – via Zambeccari – corso A. di Quaregna – viale Rimembranza – via Massaua – via Tasso – via Paggi – corso Fiume – corso Gastaldi – Autostazione.