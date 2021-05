Rotaract Club Vercelli al fianco della Lilt

In occasione del classico banchetto primaverile, tenutosi sabato 8 e domenica 9 maggio, il Rotaract Club Vercelli è stato attivo in collaborazione con la Lilt di Vercelli.

"Ci siamo affacciati e fatti conoscere anche nei paesi limitrofi come Stroppiana, Caresana e Pezzana - ha affermato il presidente del Rotaract Club Vercelli Lorenzo Fabbrani Mirenda - Il service a favore della Lilt è stato svolto in memoria del nostro e loro socio onorario, il notaio Giuseppe Torelli. Siamo onorati di aver potuto dare una mano all'associazione in queste giornate e sostenere la lotta contro i tumori".