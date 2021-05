Incidente tra via Dante e corso Libertà

Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, stamattina (lunedì), in centro città. Coinvolte un’auto e una bicicletta: la prima, proveniente da via Dante era diretta in via Quintino Sella; la seconda, dalla zona a traffico limitato di corso Libertà, si stava dirigendo verso piazza Pajetta.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, a cui è affidata la ricostruzione sulla dinamica. Pare che la bicicletta stesse transitando dalla parte della chiesa, quindi in contromano. Da appurare anche se tra la macchina e la bici ci sia stato un contatto. La ciclista è stata trasportata all’ospedale in codice verde.

“Purtroppo è uso comune dei ciclisti uscire dal corso, così, in contromano - spiegano i vigili urbani – non si fermano ed è molto pericoloso. Bisogna evitarlo e, comunque, visto che il comportamento non è corretto, fare molta attenzione”.