Chiude il centro vaccinale della Piastra

Da questa mattina, lunedì 10 maggio, chiudono i centri vaccinali della Piastra di Vercelli (largo Giusti) e dell'Ospedale di Borgosesia per favorire la ripresa dell'attività ordinaria.

"Le persone che erano stati convocati per la vaccinazione in questi due centri - spiega l'Asl di Vercelli sulla propria pagina Facebook - hanno ricevuto un nuovo sms di convocazione rispettivamente a Santa Chiara a Vercelli (via Farini) e al Teatro Pro Loco di Borgosesia (via Sesone). Si raccomanda la massima attenzione nel controllare l'indirizzo del centro vaccinale in cui ciascun cittadino viene convocato".