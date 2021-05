Anche Bennet aderisce alla manifestazione di protesta

La direzione del Centro Commerciale Bennet di Vercelli e di Villanova Monferrato conferma l'adesione alla manifestazione di protesta organizzata a livello nazionale contro la chiusura dei centri commerciali nei week end che si terrà martedì 11 maggio alle ore 11, per dare voce a quelle strutture e a quei lavoratori che vivono da oltre un anno in un clima di forte incertezza. I negozi abbasseranno le serrande per qualche minuto per mostrare in modo simbolico ma evidente la loro contrarietà alle leggi che impongono di chiudere il sabato, la domenica e nei giorni festivi.