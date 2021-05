Vercelli: il programma della novena a Santa Rita

Prenderà il via giovedì 13 maggio la novena in preparazione alla ricorrenza di Santa Rita da Cascia, in programma nella chiesa di San Paolo a Vercelli.

Ogni giorno dalle 17 alle 18 le confessioni: alle 18 la messa, con predicatore don Pier Leo Lupano. Sabato 22 maggio messe alle 7,30, 9 e 10; alle 11,15 presiederà la messa e la supplica alla "santa degli impossibili" l'arcivescovo Marco Arnolfo. Infine, dalle 17 l'adorazione eucaristica e, alle 18, la messa di chiusura.