"Le 30 fotografie dei Partigiani danno fastidio"

Pare proprio che quelle 30 fotografie dei Partigiani diano molto fastidio. Strappate dal monumento di piazza Camana il giorno dopo l'anniversario della Festa di Liberazione, abbiamo provveduto a riposizionarle. Lo ritenevamo doveroso. Come Comitato Antifascista di Vercelli abbiamo infatti accolto l'invito di Anpi nazionale, che per questo 25 Aprile chiedeva alle cittadine e ai cittadini di deporre un fiore, nei propri Comuni, sotto le targhe dedicate ad antifasciste/i e partigiane/i. Come ogni anno, oltre ai fiori per le vie cittadine, in piazza Camana abbiamo deposto la nostra corona, accanto a quella istituzionale, e poi abbiamo "abbellito" il monumento. L'obiettivo era ed è quello di mantenere viva la memoria e di omaggiare chi ci ha liberato dal nazifascismo. Sabato 8 maggio le fotografie sono state nuovamente rimosse e la nostra corona è stata strappata. Sembra che questo scempio sia stato fatto alla luce del giorno e che alcune persone abbiano assistito alla scena. Chi ha visto, può contattarci? Vorremmo capire chi è stato e con quali motivazioni.



Comitato Vercelli Antifascista Antirazzista