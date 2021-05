Vercelli: nuovo appuntamento con Plastic free

"Un Po prima del mare”. E’ questo il nome della nuova raccolta rifiuti organizzata da Plastic Free per ripulire il bacino del Po e i suoi affluenti.

L’appuntamento a Vercelli è fissato il 23 maggio alle 14 sulla strada provinciale 4 (Cappuccini-Prarolo) all’altezza del ponte dell’A26. L’iniziativa, che ha lo scopo di sensibilizzare sul tema ambientale, è aperta a tutti. “Per partecipare – spiega la referente di Vercelli Valeria Frigerio - è obbligatorio iscriversi nella sezione “Eventi” del sito www.plasticfreeonlus.it. Per i volontari è consigliato indossare scarpe e abbigliamento adeguato e guanti da lavoro o giardinaggio; per questi ultimi, a chi dovesse esserne sprovvisto alcuni li procureremo noi”. In tutto ci saranno 40 appuntamenti dal Piemonte al Veneto: “La zona che andremo a ripulire noi – aggiunge Frigerio - è conosciuta per lo scarico illegale ed è piena di ingombranti: il Comune per la giornata, infatti, ci ha affittato un cassone così da poter raccogliere direttamente anche questo tipo di rifiuti”. Al termine verrà prelevato tutto dagli operatori del Comune di Vercelli che ha appoggiato l’iniziativa.