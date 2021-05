Sensibilizzare l'attenzione nei confronti dei ciclisti

Questa mattina, venerdì 7 maggio, il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore allo sport del Comune di Vercelli Mimmo Sabatino hanno inaugurato il cartello che sensibilizza all'attenzione nei confronti dei ciclisti sulle strade.

Testimonial d'eccellenza Paola Gianotti, la ciclista che detiene quattro Guinness World Record, il primo in qualità di donna più veloce ad aver circumnavigato il globo. Il cartello, che si trova in via Trino in uscita dalla città, segnala, nello specifico, la distanza minima di sicurezza auto-bici.