Maria Moccia nuovo segretario del circolo cittadino

Maria Moccia nuovo segretario del Circolo Pd di Vercelli. Il Coordinamento, organo di indirizzo politico, si è riunito in seguito alle dimissioni di Michele Gaietta da segretario del Pd di Vercelli e ha deliberato all’unanimità dei presenti di affidare a Moccia la direzione della città. Durante la discussione è emersa la volontà decisione di tornare a separare la direzione del circolo di Vercelli da quella della federazione provinciale, che rimane in carico a Michele Gaietta fino a fine mandato. Una decisione, questa, coerente con la posizione di Gaietta ribadita nella sua lettera di dimissioni, in cui si afferma di "ritenere utile una complessiva riorganizzazione delle cariche distribuite a livello cittadino e provinciale, in vista di una possibile normalizzazione del quadro sanitario e della conseguente attività politica".

Moccia, ex assessore comunale, è stata quindi eletta nuovo segretario cittadino, lasciando il suo incarico di presidente dell’assemblea degli iscritti Pd di Vercelli a Rosario Orlando, militante dei Giovani Democratici (organizzazione giovanile del PD), "Michele Gaietta è stato prezioso nell’affrontare situazioni complesse e difficili per il Pd - ha commentato Moccia -. Proseguirò il suo lavoro alla luce di una ritrovata spinta e volontà di svolgere l’attività politica in città. Vorrei essere in primis portavoce di un gruppo di lavoro formato da persone volonterose che collaborino per il rilancio delle nostre idee, con proposte iniziative e presenza costante sul territorio. La nomina di un giovane alla presidenza dell’Assemblea cittadina, è un chiaro segnale di rinnovamento e dimostrano quanto la fiducia e l’investimento nelle nuove generazioni".

"Lavorare sul territorio è il livello più importante che un attivista politico possa fare, perché consente di percepire in maniera reale e diretta i bisogni e le necessità del posto in cui si vive" dichiara Orlando.

"Il passaggio di consegne nel partito cittadino dimostra la volontà comune e condivisa di rilanciare l’attività politica in città, in piena collaborazione con l’attuale gruppo consiliare Pd del Comune di Vercelli, guidato da Alberto Fragapane - spiegano dal Pd vercellese - Per quanto riguarda l’attività politica della Federazione PD Vercelli-Valsesia, la possibilità di concentrarsi esclusivamente sull’ambito provinciale consentirà al segretario, Michele Gaietta, di dare maggiore impulso alla riorganizzazione e al rilancio del partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e congressuali".