Addio a suor Guglielmina, storica caposala di Chirurgia

Addio a suor Guglielmina Cavazzini, storica caposala della Chirurgia all'ospedale Sant'Andrea. Originaria di Borgo Vercelli, aveva preso i voti religiosi nell'ordine delle suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. Diplomatasi infermiera è stata una vera e propria istituzione tra le corsie del vecchio ospedale e poi, dal 1962, del nosocomio di corso Abbiate. Raggiunta l'età della pensione suor Guglielmina ha prestato servizio anche alla Casa del Clero di Vercelli.

"Una vera istituzione per Vercelli. Prima all'ospedale Sant'Andrea e negli ultimi anni alla Casa del Clero - ricorda in un post don Gianfranco Brusa -. Un tratto della mia vita l'ho vissuto con lei con suor Aurora e con suor Ilde quando aprimmo la Casa del Clero nel 1998 per accogliere il seguito del Papa nella storica visita a Vercelli e successivamente i primi sacerdoti. Credo che siamo in tanti oggi a dover dire un immenso grazie per l'instancabile opera compiuta da suor Guglielmina. Non si è mai risparmiata, ovunque la chiamassero, con qualunque tempo con la sua immancabile bicicletta andava per vivere la vera carità. Sono orgoglioso di averti dato l'unzione degli Infermi al termine degli esercizi spirituali che avevo predicato in monastero".