Quasi 10 mila imprese locali hanno aderito al Cassetto digitale

Sono 9.871 le imprese aderenti alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola ad aver aderito al Cassetto digitale dell'imprenditore.

Il sistema camerale raggiunge così un nuovo importante traguardo: l’adesione di un milione di imprenditori ad impresa.italia.it, il Cassetto digitale dell'imprenditore, iniziativa avviata nel 2017 con l’intento di rendere più snello ed efficiente il rapporto tra mondo imprenditoriale e pubblica amministrazione. "Si tratta di un risultato significativo, con una crescita delle attivazioni del 100% in poco più di un anno a livello nazionale, frutto dell'impegno del sistema camerale e di InfoCamere nel mettere a disposizione delle imprese strumenti digitali di reale semplificazione e innovazione", spiegano dalla camera di Commercio. Il cassetto digitale consente di accedere gratuitamente, tramite Spid o Cns (carta nazionale dei servizi), alle informazioni e ai documenti ufficiali della propria impresa, tra cui visure, atti, bilanci, fatture elettroniche e stato delle pratiche in corso, documenti che possono essere consultati agevolmente anche da smartphone e tablet.

"A livello locale sono 9.871 le imprese del nostro territorio che hanno aderito al servizio, il 13,1% di quelle complessive - fa sapere Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola - Si tratta di numeri che possono ulteriormente migliorare, ma che rappresentano un risultato incoraggiante e un segnale di come il sistema camerale stia interpretando il concetto di trasformazione digitale, coniugandolo con l’esigenza di una reale semplificazione burocratica e amministrativa, elementi prioritari per il mondo produttivo e per il sistema Paese". Il servizio ha visto aderire, senza oneri, tutte le diverse forme di impresa, con alcuni importanti cluster economici, quali le società di capitali e le imprese individuali che rappresentano oltre il 75% delle attivazioni nelle province del quadrante, e un totale di 26.649 documenti ufficiali scaricati. L’accesso al cassetto digitale è disponibile dal sito https://impresa.italia.it tramite Spid o Cns; gli uffici della Camera di Commercio offrono inoltre assistenza agli imprenditori nell’attivazione del servizio all'atto del rilascio o del rinnovo del proprio dispositivo di firma digitale.