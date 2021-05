Vercelli ospita Paola Gianotti, la sportiva da record

Venerdì 7 maggio, Vercelli ospiterà Paola Gianotti, la sportiva che detiene 4 Guinness World Record. L’atleta era partita l’8 marzo 2014 per il suo primo giro del mondo in bici conquistando un enorme traguardo: 29.430 km in 144 giorni, un record da guinness dei primati come donna più veloce ad aver circumnavigato il globo. Da quel tempo hanno caratterizzato la sua esistenza numerose imprese, sempre in bici. Nel 2018/2019 ha anticipato, di un giorno, tutte le tappe dei professionisti del Giro d’Italia, pedalando in qualità di testimonial della campagna sulla sicurezza stradale "Io rispetto il ciclista", ideata con Marco Cavorso, il padre di Tommy, il ragazzino ucciso da un’auto durante un allenamento in bicicletta.

“Siamo orgogliosi di ospitare Paola Gianotti – dice il sindaco Andrea Corsaro – Vercelli è molto sensibile al tema della sicurezza stradale dei ciclisti, la pista ciclabile è utilizzata da moltissimi vercellesi”. Ultima delle sue imprese il Giro delle Regioni 2021-2022: ripartiamo dalla bici, ripartiamo dalla sicurezza. La campagna ha tra gli obiettivi il rilancio del territorio e del turismo, la promozione di una mobilità sostenibile e l’incentivo all’utilizzo della bici, inoltre vuole coinvolgere le amministrazioni comunali, trasmettere energia e voglia di ripartire. In particolare saranno istallati cartelli stradali con lo scopo di ricordare agli automobilisti la prudenza alla guida nei confronti dei ciclisti, che devono essere superati mantenendo una distanza di sicurezza minima di un metro e mezzo.

“A Vercelli accadrà proprio questo, siamo molto soddisfatti – spiega l’assessore Mimmo Sabatino – alla presenza di Paola Gianotti, verrà apposto un cartello, in via Trino, in uscita dalla città, venerdì 7 alle ore 9,30, con lo scopo di segnalare la distanza di sicurezza auto-bici. Sarà un gesto significativo per la città e per il mondo del ciclismo vercellese”. Inoltre Vercelli darà il benvenuto al Giro d’Italia, che passerà in città domenica 9 maggio, con uno striscione di 150 metri con la scritta “Vercelli saluta il Giro d’Italia”, e Via Viviani, che è sul percorso di gara, sarà addobbata di bandiere.