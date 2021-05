Rione Concordia: ripulita l'area "ex Diamante"

Dopo il sopralluogo di due settimane fa l'Amministrazione comunale è intervenuta al rione Concordia. L'area ex Diamante di via Sabotino, è stata totalmente ripulita: l'ex campo di softball era diventato una vera e propria discarica a cielo aperto, con rifiuti, container, carrelli della spesa e camper abbandonati. Il Comune aveva speso fin da subito la sua parola dicendo che avrebbe riqualificato la zona nel minor tempo possibile, e cosi è stato.

L'area ora è decisamente vivibile e tutto il materiale che la caratterizzava fino a pochi giorni fa è sparito: "Si tratta di un primo passo per riportare un po' di ordine in tutta la zona - spiega il vicesindaco Massimo Simion - L'obiettivo è quello di riportare nel quartiere una qualità di vita migliore". L'area ripulita dovrà diventare un parco: "Quando sarà approvato il rendiconto consuntivo, verranno stanziate le risorse per la zona verde che abbiamo in mente di consegnare al rione", conclude Simion.

Ex Diamante prima:

Ex Diamante ora: