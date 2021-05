Lella Beretta racconta l'ospedale al tempo del Covid

"Covid 19 – L’ospedale in tempo di pandemia” ha esordito al quinto posto tra i libri di fotogiornalismo più venduti on-line e una copia è stata donata e apprezzata persino dal Papa. Il suo successo, a pochi giorni dal lancio, va perciò ben oltre i confini vercellesi dove la fotografa Lella Beretta, durante le fasi più critiche della pandemia, ha raccontato per immagini la storia di pazienti, medici e infermieri negli ospedali Covid di Vercelli e di Borgosesia.

"E’ uno dei pochi libri fotografici a documentare così ampiamente le fasi più salienti della pandemia, con foto scattate all’interno di due ospedali – spiega Lella Beretta – Le foto sono state corredate dalle testimonianze di medici, infermieri, Oss e delle persone ricoverate. Una storia corale fatta di persone, emozioni, dolore e sofferenza, ma anche collaborazione, coraggio, amicizia e lavoro. Il volume assume un grande significato documentale e di testimonianza legato al periodo che abbiamo attraversato e sarà tradotto anche in inglese perché lo stanno richiedendo anche dall’estero".

La realizzazione delle fotografie per il volume è iniziata a marzo del 2020 ed è proseguita in tutti i periodi successivi di lockdown. L’attività di Lella Beretta, come quella di molti lavoratori dell’ambito artistico era interrotta, da qui l’esigenza di mettersi a disposizione per “fermare” con la fotografia il momento così particolare che stavamo attraversando. "La Direzione - spiegano dall’Asl Vercelli - ha subito raccolto lo spunto e ha consentito alla fotografa l’ingresso in sicurezza nei reparti Covid, cogliendone l’importanza informativa e documentale. Successivamente il progetto editoriale ha assunto una forma sempre più definita, arricchendosi dei testi e dalle testimonianze raccolte dalla dottoressa Roberta Petrino, direttrice della Sc Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del Pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli".

Il libro è stato ideato e realizzato gratuitamente con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e del dottor Alessandro Caprioglio. I proventi sosterranno l’attività anti Covid degli Ospedali di Vercelli e Borgosesia. Il volume è acquistabile sia in libreria sia nei principali store on-line.