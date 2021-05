L'Unione Europea in Piemonte: una rete al servizio dei cittadini

In occasione della Festa dell’Europa, nella giornata di venerdì 7 maggio 2021 i Centri Europe Direct di Torino, Cuneo e Vercelli in collaborazione con la Commissione europea, Direzione Generale Comunicazione presentano la neo-costituita rete di sportelli della Commissione europea 'L’Unione europea in Piemonte', in un evento online trasmesso in diretta Facebook dalle 11.

I leader dell’Unione europea hanno più volte ribadito l’importanza di tutte le reti degli sportelli locali della Commissione europea per avvicinare l’Europa ai cittadini, e promuoverne attivamente la partecipazione alla vita democratica delle istituzioni europee nonché per promuovere la dimensione europea per lo sviluppo economico e sociale dei territori.

I centri di informazione della Commissione europea situati sul territorio del Piemonte si uniscono in rete per rafforzare il ruolo di moltiplicatore attivo della Commissione europea fornendo al territorio un servizio coordinato di attività e informazioni sulle opportunità, le politiche e le priorità dell’Unione europea.

L’Unione europea in Piemonte vede riuniti i centri delle reti Europe Direct, EEN Enterprise Europe Network, EURES, Eurodesk, Euroguidance, e Creative Europe Desks, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Città di Torino, e il sostegno dei rappresentanti piemontesi del Comitato delle Regioni e del Comitato Economico e Sociale.

La nuova rete faciliterà l’accesso alle informazioni e alle opportunità per cittadini, giovani, imprese. Obiettivo primario della Rete regionale di Reti europee è promuovere in modo coordinato, sia con i cittadini che con i media locali, tutto ciò che l’Europa può offrire all’interno della regione. L’evento del 7 maggio sarà anche occasione per inaugurare i tre Centri Europe Direct piemontesi di Torino, Cuneo e Vercelli, che sono stati selezionati e riconfermati per il quinquennio 2021-2025 con l’impegno delle loro rispettive strutture ospitanti, la Città metropolitana di Torino, la Città di Cuneo e la Città di Vercelli. I tre centri piemontesi continueranno a far parte della rete ufficiale dei Centri di informazione della Commissione Europea, il cui obiettivo è facilitare e agevolare la conoscenza dell’UE, diffondendo le sue politiche e priorità ed avvicinando i cittadini alle tematiche europee al fine di renderli maggiormente attivi e protagonisti del 'futuro' della propria Europa, punti di riferimento a livello locale per fornire supporto a cittadini ed imprese affinché possano usufruire al meglio delle opportunità offerte dall’Ue.

Il programma della diretta Facebook prevede: alle 11 l'introduzione a cura di Alessandro Giordani della Commissione europea sul tema 'Cos’è l’Unione europea in Piemonte'. A seguire, alle 11,10 interverranno Chiara Appendino, sindaco di Torino e della Città metropolitana torinese; Andrea Corsaro, sindaco di Vercelli; Federico Borgna, sindaco della Città di Cuneo e componente del Comitato delle Regioni. Alle 11,25 Luca Jahier del Comitato Economico e Sociale parlerà di 'L’Europa nei territori'; alle 11,30

si terrà invece la presentazione delle Reti Europee da parte dei rappresentanti per ciascuna rete Centri di informazione Europe Direct del Piemonte Enterprise Europe Network, EURES, Eurodesk, Euroguidance, European Documentation Centres, Creative Europe Desk MEDIA, USR Città di Torino. Alle 12 previste le conclusioni a cura di Massimo Gaudina Rappresentanza Commissione europea in Italia. Modera Annalisa D’Errico, responsabile comunicazione Unioncamere Piemonte e Coordinatrice PA Social Piemonte.