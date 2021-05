"Imprenditori, atleti, olimpionici": conferenza di Ucid Vercelli

"Imprenditori, Atleti, Olimpionici” è il titolo della webconference prevista per venerdì 7 maggio alle ore 21 organizzata dalla Sezione Ucid di Vercelli. Relatori della serata saranno Maurizio Massa, storico e giornalista, e Maurizio Randazzo, vice presidente nazionale della federazione Scherma; moderatrice sarà Sara Cometti, giornalista di Sky Sport.

“Le imminenti Olimpiadi di Tokyo, come quelle di Londra del 1948, seguono un dramma planetario – esordisce Adriana Sala Breddo, Presidente della Sezione Ucid di Vercelli – anche oggi, come dopo la guerra, ci si dovrà confrontare con nuove realtà; nulla anche nello sport sarà come prima”. Le Olimpiadi del 1948, le prime dopo la guerra, furono uno dei momenti più alti della scherma italiana, e vercellese in particolare. Nella gara di spada vinse a sorpresa la medaglia d’oro Gino Cantone: un personaggio dalla storia eccezionale, troppo presto dimenticata. Capace di alternare l’attività agonistica ai massimi livelli con il lavoro nell’impresa di famiglia, gli studi universitari e l’impegno politico. Dopo la medaglia olimpica vinse nel 1949 al Cairo anche il Campionato del Mondo a squadre. Subito dopo iniziò una nuova attività imprenditoriale: si trasferì in Brasile e avviò una “fazenda”, ancora oggi attiva, gestita dai nipoti.

A partire dagli anni ‘70 si sviluppò una struttura incentrata delle squadre sportive militari: formalmente dilettanti, gli atleti possono inseguire i loro traguardi dedicandosi a tempo pieno ad allenamenti e gare. Un sistema che diede subito ottimi risultati, come possono testimoniare i successi di Maurizio Randazzo (nella foto) con i colori delle Fiamme Oro: due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Atlanta e Sydney. "E’ molto semplice partecipare a questo evento Ucid in webconference sulla piattaforma Google Meet – ci tiene a precisare Adriana Sala – basta cliccare sul link https://meet.google.com/voq-venb-ptr per essere immediatamente reindirizzati e partecipare alla riunione. Oppure tramite il telefono chiamando il numero 02 8732 3990 e digitando il PIN 362 451 133#. Sarà possibile accedere all’incontro 10 minuti prima dell’inizio”.