"Viale Rimembranza...è sempre così!".

La segnalazione di una lettrice riguarda una situazione che si ripete spesso in città: cassonetti destinati alla raccolta di abiti usati che vengono sistematicamente svuotati da ignoti, che poi lasciano gli "scarti" della selezione buttati per terra. "Perchè nessuno interviene per individuarli?" si chiedono molti vercellesi.