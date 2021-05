Via Francigena: domenica 2 inaugurazione del nuovo percorso

Un nuovo percorso per la Via Francigena che da cascine Strà arriva a Vercelli. E' stato individuato in sole due settimane dopo la chiusura della “vecchia” strada in direzione Montonero.

Domenica 2 maggio, tempo permettendo, ci sarà l’inaugurazione del nuovo tragitto di circa 10 chilometri. Il ritrovo è previsto per le 8 al parcheggio della caserma Garrone, poi ci sarà il trasferimento con le macchine alla cascina Castellone sulla strada provinciale 11 in direzione Olcenengo. Inoltre, con una piccola deviazione di 200 metri si raggiungerà la cascina Muleggio e si visiterà la Chiesa di San Benedetto, antica realtà che un tempo dava ospitalità ai pellegrini ed eccezionalmente aperta per l’occasione. Il ritorno al parcheggio è previsto per le 12.30 circa.

“Abbiamo trovato un percorso alternativo – dice Tiziana Grigoletto, presidente dell’associazione Amici della Via Francigena – ed è anche più corto di 2 chilometri. C’è il benestare di tutti. In questi giorni è stata sistemata la cartellonistica e abbiamo riaperto l’ostello cittadino”. A spiegare il nuovo percorso è il referente dell’ostello Hospitale Sancti Eusebi, Dino Olivetta: “Da cascine Strà si gira a sinistra e si sale verso la cascina Bogliano. Poi si va in direzione est e si raggiunge la cascina Vandone fino ad arrivare all’autodemolizione. Si entra poi a Vercelli da via Adige, una strada sterrata che arriva fino al percorso ciclopedonale di via Torino ”.