Risistemata l'installazione in ricordo dei partigiani

“Ogni volta che verrà staccata l’installazione in ricordo dei partigiani noi verremo a rimetterla”. A rimarcarlo è il Comitato antifascista e antirazzista di Vercelli: nel giorno della Liberazione aveva decorato il monumento di piazza Camana con foto e tricolori, ma dopo due giorni aveva trovato tutto nel cestino. Ieri, venerdì 30 aprile, il Comitato ha deciso di ripristinare l’installazione in ricordo, tra gli altri, di Primula, Giuseppe Rigola, Giovanni Gastaldi, Antonio Dellavalle, Mimma Bonardo, Olga De Bianchi, Anna Marengo, Rosanna Re, Livia Bruna Bianchi.

“L’abbiamo riposizionata – ha spiegato un membro del Comitato - rendendo le cose più difficili a chi si diverte a staccare le foto dei partigiani. In questo modo speriamo che duri di più. Il nostro intento iniziale era quello di lasciare l’installazione solo qualche giorno e poi venire a toglierla, ma adesso la lasceremo un po’ di più finché non si deteriorerà da sola col tempo e non a causa di gestacci. Rimarchiamo il fatto che, ogni volta che verrà staccata, noi verremo a riattaccarla. Non accettiamo manifestazioni sottotono. Il 25 aprile a Vercelli è sempre stato celebrato in piazza Camana e noi quel giorno abbiamo voluto mantenere l’appuntamento. Ci sono state più o meno 200 persone e gli interventi di diversi partecipanti. Abbiamo ricevuto molti attestati di solidarietà per quello che è successo da parte dei Comitati Antifascisti, Anpi e da alcuni gruppi che hanno aderito all'iniziativa "Cuore resistente", ma ancora non abbiamo visto un gesto di condanna da parte del Comune".

Ieri era presente anche il presidente dell'Anpi di Quarona per “portare solidarietà al Comitato e condannare il grave episodio di attacco alla memoria”.