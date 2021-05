Casa circondariale di Billiemme: la sala teatro convertita in hub vaccinale per i detenuti. "Il consenso alla vaccinazione è stato unanime e questo vuol dire che la capillare attività preventiva di informazione sui vantaggi e sui rischi collegati ai vaccini ha prodotto un buon risultato - commenta in un post Valeria Climaco, responsabile dell'area educativa - Il tutto grazie a un'organizzazione e collaborazione perfette tra Polizia penitenziaria e personale medico".

Come precisa inoltre la funzionaria del carcere, si tratta di un importante passo in avanti che tutela la salute della comunità penitenziaria e avvicina la ripresa delle attività trattamentali in presenza e quindi dei rapporti con la comunità esterna, in un progetto complessivo di risocializzazione: "Si torna a sperare e a intravedere luce".