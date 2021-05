Crepe e buchi in via Confienza

"Dopo mesi, le condizioni dell'asfalto in via Confienza sono sempre pessime": la segnalazione arriva da un cittadino di Vercelli.

"La situazione - prosegue il residente - è rimasta invariata, anzi è in continuo peggioramento: ad ogni pioggia, crepe e buche continuano ad aprirsi, anche a causa del traffico continuo in questa via molto utilizzata per la presenza della scuola materna Alciati e della elementari Bertinetti".

Conclude il vercellese: "Spero che questa volta il Comune si attivi per la riasfaltatura della via, ne va della sicurezza di tutti". Tanto più, aggiungiamo noi, che ora la temperatura è mite, non ghiaccia più, quindi non si corre il rischio che i lavori di ripristino dell'asfalto siano resi vani dal gelo.