Vercelli: concerto in streaming per il 1° maggio

‘Suoni e Silenzi del mondo del lavoro’ è il titolo del concerto in streaming, visibile sabato 1° maggio dalle ore 15 sulle pagine Facebook di Cgil Vercelli Valsesia, Cisl Piemonte Orientale e Uil Biella Vercelli e sul canale YouTube della Cgil Vercelli Valsesia.

"Il silenzio di una città percorsa dal rumore della bicicletta di un rider. Il suono di una cassa del supermercato. Il silenzio di una palestra vuota. L’assenza del tipico fischio delle macchine da caffè nei bar. Questo è stato il mondo del lavoro al tempo del Covid: accanto a chi, in piena pandemia, non ha più lavorato, c’è chi non ha mai smesso - è la presentazione degli organizzatori - Ci sono stati, ad esempio, i lavoratori dello spettacolo, dell’arte e dell’intrattenimento a cui è stato imposto il silenzio, mentre altri lavoratori hanno dovuto continuare a produrre beni e servizi, ininterrottamente". È da questo spaccato che nasce l’idea di fare incontrare, virtualmente, il silenzio e i suoni del mondo del lavoro al tempo del Covid in un concerto che vuole essere pura suggestione: grazie al regista Matteo Bellizzi, l'omaggio è rivolto a quei lavoratori che sono stati il simbolo di questo periodo di crisi e che hanno fatto emergere tutte le nuove fragilità dovute alla Pandemia. "Con questo concerto, vogliamo dedicare la ricorrenza del 1 maggio - Festa del Lavoro - a chi non si è fermato e ha lavorato in condizioni di emergenza, ma anche a tutti coloro che si sono dovuti fermare, con l’auspicio che il lavoro possa vincere sempre, anche contro il virus".

Presenterà l'evento Gian Marco Sabato, per la regia di Matteo Bellizzi su musiche originali del maestro Francesco Cilione, mix e registrazioni di Marco Giva con ritmiche e suoni ottenute dai suoni dei posti di lavoro. Interverranno i segretari di Cgil, Cisl e Uil territoriali, Cuocolo e Bosetti (Iraa Theatre), Gianluca Mischiatti e Elisabetta Godino, Paola Damì, I Banditi, Vercelli Jazz Filarmonica G.Dosio, Carlot-ta, Costa & The DrunKS, Gara, Alltheniko, Laura Mancini, Noveis, Reparto numero 6, Roberto Amadè, Luigi Ranghino, Sergio Sorrentino, Dammercide, Officina Teatrale degli Anacoleti, Tam Tam Teatro, Skenè Teatro Team, Amar Riso Staff.