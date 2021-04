Prenotazione vaccini nelle sedi dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Dall'inizio di questa settimana, nelle sedi piemontesi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, compresa quella di Vercelli, è possibile farsi assistere per prenotare la vaccinazione anti Covid. L’iniziativa riguarda l’intero territorio regionale ed è stata assunta dopo che la Regione Piemonte ha comunicato l’apertura delle pre-adesioni riguardanti i cittadini fragili dai 16 ai 59 anni che non rientrano nella categoria degli “estremamente vulnerabili”.

"I ciechi e gli ipovedenti – spiega il Presidente di Uici Piemonte, Franco Lepore - sono tra coloro che più di altri hanno patito i disagi dell’emergenza sanitaria; sono inoltre tra le persone più esposte al rischio di contagio, dato che per muoversi hanno bisogno del contatto con il proprio accompagnatore o di toccare l’ambiente circostante per orientarsi. In un momento così delicato vogliamo essere parte attiva nella battaglia alla pandemia e offrire un aiuto concreto a tutti i ciechi e agli ipovedenti del Piemonte”. Da lunedì 26 aprile, le sedi territoriali dell’Uici di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, sono dunque a disposizione dei ciechi e degli ipovedenti per la compilazione del modulo online che consente di effettuare la pre-adesione al vaccino. Per registrarsi sulla piattaforma occorre avere a portata di mano il proprio codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e i recapiti personali. “In questi giorni abbiamo ricevuto parecchie richieste da tantissime persone - conclude Lepore - Il nostro obiettivo è quello di metterci al servizio della comunità per garantire al maggior numero di persone la vaccinazione in tempi rapidi. Abbiamo a cuore la salute e la sicurezza di tutti, in questo momento nessuno deve essere lasciato solo".