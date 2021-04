Cda scuola Borgogna: il Comune cerca persone interessate alla nomina

Sono aperti i termini per la nomina, da parte dell'Amministrazione comunale, di un componente del Consiglio di amministrazione della Scuola Professionale e Filologica “Geom. Francesco Borgogna” di Vercelli.

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, come stabilito dalla normativa vigente in materia, possono comunicare la propria disponibilità entro mercoledì 12 maggio attraverso una lettera corredata da curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recapitandola a mano all'Ufficio Protocollo del Comune da lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13; oppure mediante posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di posta certificata, al seguente indirizzo: [email protected]; o tramite invio di una raccomandata A/R. L’avviso completo e il modello della domanda sono pubblicati sulla home page del sito del Comune, mentre lo Statuto della Scuola Professionale e Filologica “Geom. Francesco Borgogna” di Vercelli è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.