‘Rendiamo Vercelli ancora più bella’ è l’invito che Asm e il Comune di Vercelli, in collaborazione con Ascom, hanno scelto di lanciare ai cittadini per esortare tutti a comportamenti sempre più rispettosi dell’ambiente.

"Un appello alla collaborazione che fa leva sulla responsabilità condivisa di tutti coloro che vivono Vercelli e che desiderano vederla ‘sempre più bella’ - spiegano i promotori dell'iniziativa - Una chiamata che, in questo caso, si traduce con ‘sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale’". La sensibilizzazione verso buone pratiche ambientali è proprio il centro della campagna che partirà mercoledì 28 aprile, per concludersi a fine maggio, e che esorta tutti a prendersi cura della Città, evitando comportamenti scorretti quali l’abbandono dei rifiuti per le strade con ripercussioni negative sulla qualità della vita.

"Il messaggio è volutamente provocatorio e si propone di attirare l’attenzione del pubblico: frasi solo apparentemente all’insegna del paradosso quali ‘Una lavatrice in centro?’; ‘Un frigorifero al Sant’Andrea?’; ‘Un lavandino in viale Garibaldi?’; ‘Un divano in piazza Cavour?’; ‘Un materasso al palasport?’ coinvolgono luoghi ben conosciuti dai vercellesi e inducono alla riflessione nel caso in cui la loro bellezza venga contaminata dalla presenza di rifiuti abbandonati - viene evidenziato da Asm, Comune e Ascom - L’appello al senso civico e all’orgoglio si accompagna all’esortazione sulla necessità di collaborazione da parte di tutte e di tutti: ‘insieme’. Per raggiungere il target più ampio possibile, la campagna viene declinata sia sui mezzi tradizionali (spazi su settimanali e quotidiani, locandine affisse nei negozi grazie alla collaborazione con Ascom), ove sarà presente anche un Qr code dedicato, sia sui mezzi digitali. In questo ambito, sono stati creati banner ad hoc posizionati su portali web locali: al click, l’utente verrà reindirizzato sul sito web di Asm Vercelli, in una pagina dedicata con contenuto informativo, di sensibilizzazione e di educazione e con tutte le istruzioni per i corretti conferimenti specie quelli ai centri di raccolta e per il ritiro al domicilio gratuito dei rifiuti ingombranti".

È prevista inoltre una campagna Facebook specifica, mirata sull’utenza vercellese. Anche i mezzi elettrici Asm dedicati ai servizi di nettezza urbana veicoleranno il messaggio in giro per la città, grazie all’affissione sui lati di adesivi che richiamano la campagna. “Questa campagna vuole fare appello al senso civico di tutte le cittadine e i cittadini di Vercelli affinché adottino comportamenti virtuosi per l’ambiente” dichiara Angelo D’Addesio, presidente di Asm Vercelli. “Siamo sicuri che i vercellesi, molto sensibili al territorio in cui vivono, saranno ancora più attenti nella gestione dei propri rifiuti fornendo, con il proprio comportamento, un importante contributo ad Asm che opera quotidianamente per mantenere pulita ed ordinata la città”. “Questa iniziativa – spiega il sindaco Andrea Corsaro - è una delle azioni concordate con Asm Vercelli per migliorare la qualità dei servizi con un potenziamento della pulizia intorno ai cassonetti, la sostituzione di molti cestini stradali e finalmente il lavaggio delle strade del centro. Stiamo anche completando insieme alla Giunta le valutazioni sull’evoluzione dei servizi di raccolta differenziata che vorremmo realizzare quanto prima. È però importante il contributo di tutti i Vercellesi perché servizi e sanzioni per i trasgressori non bastano: dobbiamo tutti impegnarci “insieme” appunto nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nostra fantastica città”.