Liberazione: presidio statico in Piazza Camana

"Anche quest'anno il Comitato Antifascista e Antirazzista di Vercelli scenderà in piazza per festeggiare la Liberazione dell'Italia dal Nazifascismo". A comunicarlo è il comitato stesso.

"Saremo presenti con un presidio statico in Piazza Camana dalle 10,30 alle 13 con musica e microfono aperto per chiunque voglia contribuire a ricordare il sacrificio dei nostri cari partigiani - spiegano i rappresentati -. Il presidio è autorizzato e quindi raggiungibile da tutti coloro che risiedono in Piemonte (compilando l'autocertificazione). Si ricorda che tutti i partecipanti sono invitati a rispettare le norme anti-Covid: indossate la mascherina e mantenete le distanze"

E aggiungono inoltre: "Invitiamo inoltre tutti gli interessati a partecipare alla diretta Facebook di sabato 24/04 alle ore 21.30 in cui verranno trasmessi tutti i contributi inviati per aderire all'iniziativa 'Cuore resistente', che ha avuto grande successo e partecipazioni anche illustri come Claudio Bisio, Yo Yo Mundi, GANG, Claudia Pinelli, Tupamaros, Michele Anelli e molti altri".