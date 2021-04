Corsaro sull'hub del Globo: "Unità per raggiungere il traguardo"

A partire dai primi di maggio Vercelli avrà un grande centro vaccinale ospitato nei locali della discoteca “Il Globo” di Borgo Vercelli. L’iniziativa nasce da un’idea di Ascom e Biver Banca con il Comune e l’Asl di Vercelli. Il grande hub contribuirà a dare un significativo impulso nella battaglia contro il covid-19: si prevede la somministrazione fino a 1.000 dosi al giorno con nove postazioni e ampi spazi per l’accettazione, l’anamnesi e l’attesa post vaccino. Le vaccinazioni verranno effettuate da medici e infermieri dell’Azienda sanitaria locale e l’hub si aggiungerà a quelli già presenti alla piastra del Sant’Andrea, in Santa Chiara e al Cdc. Come negli altri punti, si proseguirà con le somministrazioni per fasce d’età, garantendo un’ottima accelerata sul numero delle inoculazioni nel territorio.

"L’Amministrazione sta seguendo con la massima attenzione lo svolgimento della campagna vaccinale, essendo consapevole che è l’unica soluzione per superare la pandemia – precisa il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro – Questa iniziativa è l’ennesima dimostrazione che tutto il territorio è unito per raggiungere l’obiettivo. Si tratta di un luogo idoneo, avendo spazi estremamente ampi ed è anche facilmente raggiungibile. Sono molto soddisfatto". Poi Corsaro ricorda: "Questo progetto va ad aggiungersi all’hub vaccinale posto in Santa Chiara, alla convenzione che consente agli anziani e ai disabili di raggiungere gratuitamente in taxi il punto vaccinale e alla distribuzione di saturimetri: sottolineo che tutte queste iniziative continuano a proseguire. L’hub Ascom-Biver Banca è un arricchimento fondamentale per la nostra campagna vaccinale, ma non sarà sostitutivo".

"Con questo nuovo hub il potenziale di dosi giornaliere somministrabili viene ampliato notevolmente e sarà strategico per i prossimi mesi in cui sarà progressivamente vaccinata tutta la popolazione – afferma il direttore generale dell’Asl Vercelli Angelo Penna - Man mano che i vaccini vengono consegnati riusciamo a procedere tempestivamente, rispettando gli obiettivi assegnati che al momento sono di circa mille dosi al giorno e che potranno ulteriormente crescere".