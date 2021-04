Vercelli: in arrivo 500 dosi di Johnson&Johnson

Domani, giovedì 22 aprile, arriveranno a Vercelli 500 dosi del vaccino Johnson&Johnson.

Il vaccino era stato bloccato nei giorni scorsi per ulteriori approfondimenti clinici. Ieri, martedì 20 aprile, l'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha emesso il proprio verdetto, spiegando che J&J è considerato sicuro e i benefici sono superiori ai rischi. Il via libera è stato confermato in serata anche da Ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e Consiglio superiore di sanità (Css), che ne hanno ribadito la sicurezza pur raccomandandone l'uso preferenziale agli over 60.