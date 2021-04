Nuovi dehors e ampliamenti: semplificate le procedure per le richieste

Spazi all'aperto per bar e ristoranti: in attesa del Decreto definitivo del Governo, riguardo a tali spazi, l’Amministrazione comunale si impegna a sostenere gli esercenti del settore, duramente provato dai mesi di chiusura, semplificando le procedure per ottenere o ampliare i dehors.

"Il pensiero è subito andato ai settori più colpiti - spiega l’assessore Mimmo Sabatino - bar e ristoranti finalmente potranno riprendere a lavorare, negli spazi all’aperto gestiti in sicurezza". Per agevolare le tanto attese riaperture spiega il sindaco Andrea Corsaro: "Abbiamo pensato ad una procedura snella e veloce per accogliere le richieste di ampliamenti o realizzazione di nuovi dehors per bar e ristoranti".

I titolari degli esercizi che hanno già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per l’ampliamento del proprio dehor non dovranno chiedere alcuna conferma, mentre dovranno inoltrare la richiesta gli esercenti che vorrebbero ampliare l’attuale spazio a disposizione oppure richiedere uno nuovo.

Da domani, giovedì 22 aprile, sarà consultabile sul sito del Comune di Vercelli un avviso che presenterà le modalità per fare domanda e il modulo per ottenere l’autorizzazione. Una volta scaricato e compilato in ogni sua parte il modulo dovrà essere inviato alla posta certificata dell’ente: [email protected] (riceve da ogni tipo di email, anche non certificata); è anche possibile in alternativa l’invio tramite la procedura Filo Diretto

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=vrcll1280&IDGruppoSelez=507

Le associazioni di categoria saranno disponibili ad assistere gli esercenti nelle fasi di compilazione e invio della richiesta.