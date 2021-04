Cisl: sportello di consulenza legale per il diritto di famiglia

La Cisl del Piemonte Orientale ha aperto uno sportello di consulenza legale per i propri iscritti che hanno bisogno di essere assistiti sui temi legati al diritto di famiglia e alla tutela della persona. Sarà a disposizione per le province affiliate, tra cui Vercelli.

“Lo sportello vuole essere un supporto reale che la Cisl offre ai propri iscritti - spiega la segretaria generale Elena Ugazio - affiancandoli e provando a fornire loro risposte sui temi connessi alla famiglia. Vogliamo con questa esperienza riaffermare la centralità della persona nella nostra azione sindacale quotidiana". Il servizio sarà attivo il 2° e 4° lunedì pomeriggio di ogni mese a Novara, in via dei caccia 7/b. Allo sportello, che lavorerà in stretta sinergia con gli altri servizi della Cisl, si potrà eccedere previo appuntamento inviando una mail a [email protected] oppure telefonando allo 0321.6751000.