Vercellese, meteo: breve peggioramento a metà settimana

"La nostra regione si trova sul margine occidentale di un ampio nucleo di bassa pressione posizionato sull'Italia. Questa configurazione barica determina tuttavia condizioni di sostanziale bel tempo per oggi e domani, con solo qualche piovasco sparso in montagna e con la quota dello zero termico in graduale rialzo verso i 2000 metri. Mercoledì, una debole e veloce onda depressionaria transiterà sull'arco alpino, causando un temporaneo e modesto peggioramento del tempo anche in termini di instabilità atmosferica. Giovedì il flusso in quota si ridispone da nordovest, garantendo il ritorno del bel tempo". Il bollettino di Arpa Piemonte annuncia un peggioramento a metà settimana, anche se temporaneo. Nel vercellese le temperature minime resteranno intorno ai 5 gradi, le massime oscilleranno tra i 16 e i 20 gradi centigradi.

Per oggi, lunedì 19 aprile, il cielo sarà soleggiato con qualche addensamento nuvoloso a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Martedì 20 soleggiato al mattino con sviluppo di cumuli sui settori montani e pedemontani al pomeriggio, mentre mercoledì si prevedono nubi in rapido aumento da ovest già nelle ore prima dell'alba fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con rovesci sparsi su zone montane e pedemontane, occasionalmente anche a carattere temporalesco, che si diffonderanno alle pianure nelle ore centrali della giornata; fenomeni già in attenuazione a partire dalla serata.