Plastic Free Vercelli: raccolti 130 sacchetti dai volontari

Sono ben 130 i sacchetti che i volontari di Plastic Free di Vercelli, oggi domenica 18 aprile, hanno raccolto sulla Tangenziale Ovest. In sole tre ore, in occasione della giornata nazionale dell’associazione, una trentina di volontari ha ripulito parte della zona industriale. Rifiuti di ogni tipo: una pesa, il cuscino di un divano, scarpe, sedie, nastri di videocassette e molto altro.

“Sono molto soddisfatta di questa giornata - afferma la referente di Vercelli Valeria Frigerio - Abbiamo raccolto 130 sacchi, molti rifiuti ingombranti, due ruote dei trattori e dieci dei camion. Abbiamo così stimato circa 1500-2000 chili di rifiuti. Sono molto contenta per il risultato e perché pur essendo zona arancione in molti hanno preso parte all’iniziativa; alcuni non volevano neanche andare via”. Ora l'Ufficio Ambiente del Comune provvederà a raccogliere i rifiuti.

Il prossimo appuntamento di Plastic Free è previsto per il 23 maggio per ripulire il Po e i suoi affluenti, tra cui il fiume Sesia.