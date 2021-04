Vercelli: uno spazio all'aperto per le dieci scuole di danza cittadine

Uno spazio all’aperto, per le dieci scuole di danza cittadine, dove potersi allenare in periodo di pandemia.

Il cortile della palestra Mazzini ospiterà tre postazioni che a partire dalla prossima settimana potranno essere utilizzate dai bambini e ragazzi per le prove e gli allenamenti. “Grazie alla disponibilità del Comitato Vecchia Porta Casale e alla Asd Libertas Ginnastica Vercelli - afferma l’assessore agli Eventi, sport e manifestazioni Mimmo Sabatino - siamo riusciti a trovare questo posto, dove le scuole di danza potranno fare a turno i loro allenamenti. Al momento sono cinque quelle che usufruiranno degli spazi e ovviamente alla base di tutto abbiamo messo la sicurezza. Con questa piccola ripartenza vogliamo dare un segnale positivo e grazie a questa iniziativa le scuole potranno preparare la loro esibizione che dovrebbe avvenire quest’estate nell’area dell’ex ospedale. L’esigenza delle scuole è stata subito capita dal sindaco e dall’Amministrazione e ci tengo a ringraziare anche il funzionario Domenico Evangelista e il dirigente del settore Cultura e Sport Renato Bianco”. “Ringrazio veramente tanto - dichiara una maestra di danza - perché in questo periodo per i bambini è importante praticare la loro amata danza. E’ assurdo fare lezione online con i bambini di 2 o 3 anni. Vedere i piccoli piangere dietro lo schermo perché vogliono tornare in presenza fa male al cuore”.