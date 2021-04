Vercelli: condominio "visitato" da una famiglia di paperelle

Una simpatica famiglia di paperelle ha deciso di "far visita" ad un condominio in via Confienza a Vercelli.

Nella foto inviata da un nostro lettore, si vede mamma papera con i suoi piccolini mentre si aggira per il cortile dello stabile. Poi, aiutata da due abitanti della palazzina, la famigliola ha potuto raggiungere la roggia e allontanarsi attraverso il corso d'acqua.