Autorizzata l'accensione del riscaldamento per sette ore al giorno

Vercelli: autorizzata l'estensione del periodo di attivazione degli impianti termici. A seguito dell'abbassamento delle temperature e delle molte richieste in tal senso, soprattutto da parte delle fasce deboli della popolazione, il sindaco Andrea Corsaro oggi, venerdì 16 aprile, ha firmato l'ordinanza che autorizza all'accensione del riscaldamento in caso di necessità fino al 30 aprile compreso, per un massimo di 7 ore giornaliere.