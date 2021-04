Vercelli: "Quale futuro per lo stabilimento Caffè Rossa?"

Il futuro del Caffè Rossa è l’oggetto dell’interrogazione dei consiglieri Andrea Conte, Roberto Scheda e Paolo Campominosi di Voltiamo Pagina.

Nel documento si chiede se l’Amministrazione intenda recuperare e valorizzare la struttura e se abbia valutato la possibilità di creare un percorso attrattivo per eventuali turisti, considerata la vicinanza con la stazione ferroviaria. I consiglieri sottolineano che “lo stabilimento 'Caffè Luigi Rossa' ha una valenza storica per Vercelli. Fondato nel 1858 dispone ancora oggi di cimeli importanti, tra tutti la torretta con gazebo in stile vittoriano. Inoltre, grazie alla fabbrica fu edificato il ponte sul Cervetto, anch’esso di valenza storica e fondamentale collegamento tra il quartiere Isola ed il resto della città”. In aggiunta, fanno presente che “l’ex fabbrica ha subito lavori di abbattimento di parte dello stabile, e che l’iniziale progetto di realizzare, nell’area di circa 33mila metri quadri così ottenuta, abitazioni, parcheggi e altre strutture è rimasto incompiuto lasciando lo stabile all’ abbandono”. Non solo: “Da tempo lo stato di incuria è polo attrattivo per abusivi e teatro di atti vandalici che hanno continuato a ripetersi fino al giorno d’oggi”. Infine Voltiamo Pagina ricorda che “durante il Consiglio Comunale del 25 marzo, è stata approvata l’adozione del piano triennale 2021/2023 delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Vercelli. E che Il suddetto piano, tra gli svariati punti, prevede una convenzione stipulata tra il Comune e il proprietario dell’immobile per il recupero dell’area in questione”.