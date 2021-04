"Sono 8400 i malati, di cui 220 bimbi, ancora in lista d'attesa"

Boom di adesioni nella Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti. Si sono da poco spenti i riflettori sulla giornata, proposta dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti, dedicata al 'dono' e AIDO Piemonte, ancora una volta, è scesa in campo dando evidenza di squadra nutrita, compatta, coesa con l'intera rete territoriale legata alle sezioni provinciali che si son adoperate per veicolare un messaggio importante, un messaggio di vita.

E se è vero che sono state tante le piazze illuminate con un sì alla vita, non ultima a Torino la Mole Antonelliana, si sono moltiplicate anche le manifestazioni d'interesse pubblicate sui social da chi è stato stimolato ad una riflessione.

"Siamo davvero soddisfatti che anche sul 2021, nonostante il periodo di certo non facile, questa iniziativa, utile occasione d'informazione e cultura sulla donazione di organi e tessuti, abbia riscontrato un buon successo - dice il presidente Aido Piemonte Valter Mione che aggiunge - Tante le amministrazioni comunali che hanno voluto Aido al proprio fianco nel dar concretezza ad azioni di conoscenza all'evento ministeriale sì tanto da illuminare piazze e monumenti con i colori della vita".

"Con i nuovi strumenti di diffusione delle notizie sui social abbiamo avuto tante richieste di chiarimento e delucidazione legate al dono per un'azione associativa sempre più volta a dar cultura ed informazione" replica Fabio Arossa vice presidente vicario della regione a cui fa eco il presidente provinciale Aido di Vercelli Marcello Casalino che aggiunge: "Anche a livello locale, abbiamo ricevuto molte manifestazioni di volontà che, ancora una volta, evidenziano la generosità dei vercellesi e un forte messaggio di speranza… anche se non possiamo abbassare la guardia visti gli 8400 malati (di cui 220 bimbi) ancora in lista d'attesa".

Per scaricare il modulo di adesione dal sito internet www.aido.it , oppure dal nostro sito www.aidovercelli.it inviandolo opportunamente compilato alla casella email [email protected] e, successivamente, in forma cartacea alla nostra sede provinciale al CTV, in corso Libertà 72 a Vercelli. Agli aderenti, sarà successivamente mandata a casa la 'Carta del Donatore'.