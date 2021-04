Vercelli: "Superbonus 110%. Tutto quello che c'è da sapere"

"Superbonus al 110%: tutto quello che c’è da sapere": se ne parlerà nel corso della diretta Facebook sulla pagina di Stefano Pasquino, consigliere comunale e presidente della V Commissione (che si occupa di Ecologia, Ambiente ed Assetto del Territorio, Politica Energetica e Attività Economiche) della città di Vercelli. L'appuntamento è per il 15 aprile alle 18.

"Un momento d’informazione sul Superbonus, un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici", spiegano gli organizzatori. Organizzatore e moderatore sarà lo stesso Stefano Pasquino, Energy Manager. Paretciperà Luca Rollino, amministratore delegato di C2R Energy Consulting, società di consulenza e ricerca applicata nel campo dell’energia, che parlerà di Ecobonus 110%: guida ai lavori ammessi, requisiti e limiti di spesa. Altro ospite della diretta sarà Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato per conoscere cosa è la “rigenerazione urbana”, una locuzione che negli ultimi tempi sembra aver ripreso vitalità nel nostro Paese. Il terzo intervento sarà a cura di Marco Buttieri, vicepresidente Agenzia Territoriale Casa del Piemonte Sud e consigliere nazionale di Federcasa, che tratterà di “edilizia popolare e rigenerazione urbana”. "Si potranno inviare domande durante la diretta live, sarà nostra premura rispondere al termine degli interventi", fanno sapere i promotori dell'iniziativa.