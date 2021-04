Assegno di natalità: 200 euro per i nati nel 2019 e 2020

Vercelli: è in arrivo l’assegno di natalità. "In questo momento di grandi difficoltà economiche il Comune propone una misura

straordinaria a sostegno delle spese per i nati nel 2019 e i nati nel 2020 - spiegano da Palazzo di Città -. La misura del bonus è di 200 euro per ogni figlio nato in tale biennio sulla base di una graduatoria stilata in relazione all’Isee, che non dovrà superare i 20.000 euro, a favore di nuclei familiari residenti da almeno due anni a Vercelli".

La domanda potrà essere presentata dal 15 aprile al 15 luglio all’Ufficio Protocollo del Comune; da mail certificata o semplice, preferibilmente in formato Pdf, alla Pec comunale [email protected]. Ma anche online dall’home page del sito istituzionale dell’ente, dalla Sezione Servizi on line 'Filodiretto con il cittadino', dopo autenticazione o accesso con Spid.

Il modulo per la domanda potrà essere scaricato dalla pagina web: https://bit.ly/3fZKN0u oppore richiesto al Settore Politiche Sociali negli orari di apertura.

"Per ulteriori informazioni - aggiungono dal Comune - è possibile consultare la pagina web al seguente link: https://bit.ly/3fZKN0u o telefonare 0161 596564 oppure scrivere all'indirizzo email [email protected]