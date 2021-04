Vercelli: tornano i volontari per la raccolta rifiuti

Nuova raccolta rifiuti a Vercelli organizzata dal gruppo cittadino di Plastic Free.

L'appuntamento è fissato per domenica 18 aprile alle 14 con raduno sulla tangenziale Ovest, con accesso in via Facchinetti. Verrà ripulita la zona industriale di via Trino. Essendo la giornata nazionale dell’associazione, l’obiettivo sarebbe quello di raccogliere 100 mila chili di rifiuti in 150 città italiane. L'iniziativa, che ha lo scopo di sensibilizzare sul tema ambientale, è aperta a tutti. "Per partecipare - spiega la referente di Vercelli Valeria Frigerio - è obbligatorio iscriversi nella sezione 'Eventi' del sito www.plasticfreeonlus.it. Per i volontari è consigliato indossare scarpe e abbigliamento adeguato e guanti da lavoro o giardinaggio; per questi ultimi, a chi dovesse esserne sprovvisto li procureremo noi". I rifiuti raccolti verranno prelevati dagli operatori del Comune di Vercelli che ha appoggiato l’iniziativa. "Chi desidera aiutare l’associazione - aggiunge Frigerio - può anche fare una donazione sul sito di Plastic Free o su Facebook".